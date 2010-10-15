На трассе Киев-Чоп столкнулись маршрутка и грузовик: 6 раненых

Сегодня ночью вблизи с. Бабин Гощанского района Ривненской области на автотрассе Киев-Чоп произошло столкновения маршрутного микроавтобуса Volkswagen с грузовым автомобилем ГАЗ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия 6 лиц пострадали (пассажиры микроавтобуса), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Причина ДТП устанавливается.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 114 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 человек и 124 – травмированы.