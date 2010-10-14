Во Львове трое суток получил юрист-правозащитник

Галицкий районный суд города Львова на своем сегодняшнем заседании назначил трое суток административного ареста юристу, правозащитнику, председателю общественной организации "Вартові закону" Алексею ВЕРЕНЦОВУ, который накануне организовал акцию протеста под областной прокуратурой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила программный директор Центра "Наше право" Оксана ВАЩУК, которая присутствовала на судебном заседании.

"Больше всего удивило явно тенденциозное отношение судьи к общественным активистам. По-видимому, мера наказания совеошенно не соизмерима с правом кого-либо проводить мирные собрания", - сказала О.ВАЩУК.

По ее словам, во время рассмотрения дела были "очевидные нарушения прав ВЕРЕНЦОВА": ходатайство о привлечении адвоката отклонено, о вызове свидетелей - также, аудиозапись заседания не велась, постановление вынесено только на основании рапортов работников милиции и ГАИ без рассмотрения каких-либо других доказательств.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром был арестован организатор акции протеста, которая прошла 12 октября под областной прокуратурой во Львове, А.ВЕРЕНЦОВ. Накануне участники акции под прокуратурой «хоронили» правоохранительную систему: вкидывали жалобы граждан в гробу и таким образом хотели сказать, что подать жалобу в прокуратуру – это "все равно, что похоронить это дело". В то же время в милиции отметили, что А.ВЕРЕНЦОВ задержан за злостное неповиновение законному распоряжению работника милиции.

Справка УНИАН. А.ВЕРЕНЦОВ - председатель общественной организации "Вартові закону". Осуществляет постоянную деятельность в сфере защиты прав граждан. Является одним из членов оперативной группы по противодействию коррупции в управлении СБУ во Львовской области.