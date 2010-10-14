Во всех храмах Тернополя молились о здоровье ветеранов УПА

Сегодня во всех храмах Тернополя состоялись богослужения за здоровье ветеранов ОУН-УПА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, также специально по случаю праздника Покровы Пресвятой Богородицы и 68-й годовщины создания Украинской Повстанческой Армии воинов ОУН-УПА пригласили в мэрию на торжественное заседание.

Приветствуя ветеранов, мэр Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ отметил, что украинское общество сможет много достичь на пути утверждения украинского государства, если будет как пример брать патриотическое служение и подвиги участников национально-освободительного движения. Мэр также вручил ветеранам цветы и материальную помощь в размере 200 грн.

Завершились торжества литературно-музыкальной композицией, посвященной лидеру украинского национально-освободительного движения Степану Бандере, которую представили студенты Тернопольского музыкального училища.

В пресс-службе горсовета также отметили, что в Тернополе сейчас проживает 103 ветерана ОУН-УПА. В городской совет сегодня смог прийти 31 ветеран, остальных участников освободительных соревнований представители городского совета поздравили прямо у них дома.

Кроме того, в сентябре горисполком выделил средства для предоставления материальной помощи по случаю праздника Покровы для 109-и ветеранов, однако шестеро из них не дожили до сегодняшнего праздника.