Во Львове арестовали юриста-правозащитника

Сегодня утром во Львове был арестован организатор акции протеста, которая прошла 12 октября под областной прокуратурой, юриста, правозащитника Алексея ВЕРЕНЦОВА.

Об этом «Гал-инфо» сообщил председатель профсоюза работников образования Львовской области Андрей СОКОЛОВ.

«Утром к А.ВЕРЕНЦОВУ приехала милиция якобы вручить ему повестку, но его арестовали и доставили в Галицкий суд», – сказал А.СОКОЛОВ.

По его словам, пикеты под областной прокуратурой в знак протеста против ее бездеятельности по уголовным и другим делам, которые касаются прав граждан, уже продолжаются несколько дней. «Резонанс получило пикетирование 12 октября, когда под стенами прокуратуры «хоронили» правоохранительную систему. Позавчера акция носила интересный характер – был гроб, куда вкидывали жалобы граждан. Таким образом участники хотели сказать, что подать жалобу в прокуратуру – это все равно что похоронить это дело», – сказал А.СОКОЛОВ.

Вместе с А.ВЕРЕНЦОВЫМ участие в акции приняли другие юристы, адвокаты, правозащитники. А.СОКОЛОВ не знает, какова дальнейшая судьба А.ВЕРЕНЦОВА. «Возможно, это будет арест или админштраф. Очевидно, стражи порядка найдут какую-то формальную зацепку», – сказал он.

Справка УНИАН. А.ВЕРЕНЦОВ - председатель общественной организации "Часовые закона". Осуществляет постоянную деятельность в сфере защиты прав граждан. Является одним из членов оперативной группы по противодействию коррупции при Управлении СБУ во Львовской области.