Правительство не знает, сколько у него хлеба?

Правительство Украины не владеет точной информацией о запасах стратегических видов сельхозпродукции в стране. Это приводит к ошибкам в балансах производства и потребления и необоснованному ограничению экспорта, пишет еженедельник «Комментарии:».

В качестве примера того, что руководство страны получает искаженную информацию о состоянии дел на аграрном рынке, председатель Аграрного союза Украины Геннадий НОВИКОВ привел такой факт: «Отечественные хлебопеки заявляют о нехватке ржаной муки. По прогнозам хлебопеков, на этот маркетинговый год ржаной муки им может не хватить, и они выступают с инициативой приостановить экспорт. При этом в Аграрном фонде находится около 170 тыс. тонн прошлогодних запасов ржи».

Эксперты указывают на несколько причин, которые ведут к значительным перекосам при формировании балансов. В частности, данные о сельхозпроизводстве «приукрашают» чиновники на местах: по разным товарным категориям погрешность колеблется от 5 до 50%. Часть аграрных хозяйств статучету не подлежат, поэтому подсчитать, сколько они собрали урожая, практически невозможно.

Кроме того, при расчете внутреннего потребления за основу берутся усредненные нормы, которые на протяжении многих лет остаются неизменными. Хотя в действительности эти величины константами не являются. Продуктовая корзина населения меняется из года в год в зависимости от экономической ситуации и покупательской платежеспособности. Так, по данным компании «Инфагро», если еще в 2007 году среднестатистический украинец потреблял 225 л молокопродуктов (в пересчете на молоко) в год, то уже в 2009 г. этот показатель снизился до 213 л на человека.

По мнению аналитиков, опрошенных «Комментариями:», урожая зерновых 2010 года в размере 39 млн. тонн должно хватить и для обеспечения внутреннего потребления, и для экспортных поставок. Украина без какого-либо ущерба для собственного рынка способна отправить за границу 12-15 млн. тонн зерна. Однако правительство все-таки намерено ввести квоты общим объемом 2,7 млн. тонн (до 31 декабря 2010 года).

Эксперты же уверены, что такие ограничения с угрозой для внутреннего рынка никак не связаны. Просто нынешние цены на зерно выше того уровня, который по карману Аграрному фонду. И вместо того, чтобы найти необходимую сумму, государство пытается влиять на рынок испытанными методами административного давления, отмечает еженедельник.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Министерства аграрной политики Украины, на 11 октября с.г. аграрии обмолотили 13,8 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (94% от плана) и намолотили 37,3 млн. тонн зерна.

В текущем маркетинговом году, по уточненным оценкам МинАП, общее предложение зерна (включая переходные запасы) составит 44,7 млн. тонн против ранее прогнозируемых 50 млн. тонн.

В то же время, Министерство экономики Украины инициирует введение квоты на экспорт зерна в объеме 2 702 тыс. тонн до 31 декабря 2010 года.