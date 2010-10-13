Карета скорой помощи попала под поезд

Сегодня вечером под Киевом автомобиль скорой помощи во время пересечения железнодорожного пути столкнулся с поездом сообщением «Киев-Трускавец».

Как сообщает официальный сайт Транспортной прокуратуры, ДТП произошло на железнодорожном переезде возле села Тарасовка в Киево-Святошинском р-не около 21.00.

В результате столкновения погибли пассажиры автомобиля скорой медицинской помощи УАЗ 3741.

Водитель автомобиля скорой медицинской помощи и фельдшер получили телесные повреждения и находятся в тяжелом состоянии.

Движение поездов на указанном участке возобновлено в 23.45. Задержка движения поездов составила 2 час. 45 мин.

Задержка движения поезда № 49 «Киев-Трускавец» составила 5 часов.

По указанному факту прокуратурой по вопросам надзора за соблюдением и применением законов на транспорте Киевской области проводится проверка.