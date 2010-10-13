В Тернополе улицу залило топливом
15:15, 13 октября 2010Общество
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Из бака грузовика вылилось 400 литров
В Тернополе вследствие повреждения на проезжей части бака грузового автомобиля на дорогу вылилось 400 литров горючего.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел на ул. Девичьей.
По данным спасателей, водитель грузового автомобиля «МАН» не справился с управлением и допустил столкновение с оградительным бордюром, вследствие чего пробил бак. После этого на проезжую часть вылилось все дизельное топливо, которое было в баке.
Проведение работ по изолированию и предотвращению воспламенения разлитых горюче-смазочных работ провел дежурный караул областного Управления МЧС.
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