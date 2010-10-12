Лукашенко выразил соболезнования Януковичу

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО выразил соболезнования Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в связи с трагедией в Днепропетровской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

"В Республике Беларусь с глубокой скорбью воспринято известие о трагической гибели граждан Украины в результате автокатастрофы, произошедшей в Днепропетровской области", – говорится в соболезновании.

Как уточнили в пресс-службе, А.ЛУКАШЕНКО выразил соболезнования от имени белорусского народа и себя лично не только В.ЯНУКОВИЧУ, но и "братскому народу страны, а также родным и близким погибших в автокатастрофе в Днепропетровской области".

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2010 в 09.02 на перегоне Блок-пост 114 км - Марганец (Днепропетровская обл.) на переезде, оборудованном звуковой и светофорной сигнализацией, произошло столкновение локомотива ВЛ-8 № 1583 с рейсовым автобусом.

По уточненным данным, в автобусе, который столкнулся с локомотивом в Марганце, находился 51 человек, 41 из которых погибли.