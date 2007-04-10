Луценко: у нас большой диапазон предложений

Гражданское движение «Народная самооборона» до пятницы определит своего партнера по избирательному блоку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер движения Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

«У нас большой диапазон предложений, и мы будем внимательно следить за этим до пятницы. Но если без шуток, то «Народная самооборона» убеждена в необходимости самого широкого объединения демократических сил», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, сегодня «Народная самооборона» начинает предметные переговоры с «Нашей Украиной».

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что он является сторонником формирования новой команды с новыми идеями, а не стремится выполнить задачу по своему трудоустройству.

Ю.ЛУЦЕНКО опроверг информацию о том, что «Народная самооборона» уже получила квоту на свое представительство в списках кандидатов в депутаты от избирательного блока «Наша Украина». «Нет ни квот, ни пропорций, ни цифр, ни процентов, я противник того, чтобы это воспринималось как торговля за места в списке. Я сторонник того, чтобы создать большую монолитную команду, которая, дополняя друг друга, нашла бы совместно выход», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, ситуация, когда одна крупная политическая сила «состоит из пяти составляющих и напоминает басню дедушки Крылова, не является продуктивной».

«Мы умеем учиться на допущенных ранее демократией ошибках», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля перед встречей Президента Виктора ЮЩЕНКО с лидерами парламентских и внепарламентских партий Ю.ЛУЦЕНКО в очередной раз выразил уверенность в необходимости создания единого мегаблока демократических сил на выборах. Он отметил, что решение о том, кто его возглавит, должны принимать межпартийные съезды. В то же время он не исключил, что это блок может возглавить лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Он также сообщил, что в пятницу, 13 апреля, состоится съезд партии «Вперед, Украина!», которая выразила готовность включить в свои списки активистов «Народной самообороны».