Луценко: у нас большой диапазон предложений
"Самооборона" начинает переговоры
Гражданское движение «Народная самооборона» до пятницы определит своего партнера по избирательному блоку.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер движения Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на брифинге в Секретариате Президента.
«У нас большой диапазон предложений, и мы будем внимательно следить за этим до пятницы. Но если без шуток, то «Народная самооборона» убеждена в необходимости самого широкого объединения демократических сил», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По его словам, сегодня «Народная самооборона» начинает предметные переговоры с «Нашей Украиной».
Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что он является сторонником формирования новой команды с новыми идеями, а не стремится выполнить задачу по своему трудоустройству.
Ю.ЛУЦЕНКО опроверг информацию о том, что «Народная самооборона» уже получила квоту на свое представительство в списках кандидатов в депутаты от избирательного блока «Наша Украина». «Нет ни квот, ни пропорций, ни цифр, ни процентов, я противник того, чтобы это воспринималось как торговля за места в списке. Я сторонник того, чтобы создать большую монолитную команду, которая, дополняя друг друга, нашла бы совместно выход», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.
По его словам, ситуация, когда одна крупная политическая сила «состоит из пяти составляющих и напоминает басню дедушки Крылова, не является продуктивной».
«Мы умеем учиться на допущенных ранее демократией ошибках», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 5 апреля перед встречей Президента Виктора ЮЩЕНКО с лидерами парламентских и внепарламентских партий Ю.ЛУЦЕНКО в очередной раз выразил уверенность в необходимости создания единого мегаблока демократических сил на выборах. Он отметил, что решение о том, кто его возглавит, должны принимать межпартийные съезды. В то же время он не исключил, что это блок может возглавить лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.
Он также сообщил, что в пятницу, 13 апреля, состоится съезд партии «Вперед, Украина!», которая выразила готовность включить в свои списки активистов «Народной самообороны».