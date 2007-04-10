Партия регионов потребует опровержения через суд

Партия регионов в судебном порядке будет требовать от “Нашей Украины” опровергнуть недостоверную информацию о давлении на судей Конституционного суда со стороны коалиции и Кабинета Министров.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, текст которого передан УНИАН.

В заявлении отмечается, что из-за публичных заявлений некоторых судей Конституционного суда Украины, назначенных в КС по квоте Президента, о публичном давлении на них со стороны определенных политических сил, депутаты Коалиции национального единства обратились в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту вмешательства в деятельность судебных органов, установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, прибегнувших к такому противоправному вмешательству, а также принять немедленные меры для прекращения такого давления.

”Вместо этого, через несколько часов после этого пресс-служба партии «Наша Украина» распространила очередное бессмысленное и безответственное заявление о якобы угрозах премьер-министра в адрес председателя Конституционного суда, а также о сомнительном характере решения КСУ в таких условиях”, - отмечается в заявлении пресс-службы.

По мнению представителей Партии регионов, такое заявление связано исключительно с попытками “заранее оправдать свои действия относительно подготовки сомнительного с правовой точки зрения указа Президента и заранее подвергнуть сомнению будущее законное решение Конституционного суда Украины по поводу Указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины».

”Такие действия представителей «Нашей Украины» в действительности имеют признаки давления как на весь состав КСУ, так и на общественное мнение”, - считают в Партии регионов.

В связи с этим, отмечается в заявлении пресс-службы ПР, “мы вынуждены обратиться в суд с требованием опровергнуть недостоверную информацию и в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту заведомо неправдивого сообщения о совершении преступления, поскольку за вмешательство в деятельность судебных органов законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность”.

Партия регионов еще раз отмечает, что выполнит “любое решение Конституционного суда Украины – единственного органа конституционной юрисдикции в Украине, который решает вопрос о соответствии законов и других правовых актов Конституции Украины и дает официальное толкование Конституции Украины и законов Украины”.

Как сообщал УНИАН, сегодня “Наша Украина” обвинила коалицию и Кабинет Министров Украины под руководством Виктора ЯНУКОВИЧА в давлении на Конституционный суд и судебную систему Украины вообще. В заявлении партии отмечается, что пятеро членов Конституционного Суда заявили о том, что определенные политические силы через своих представителей публично оказывают грубое давление, как на отдельных судей, так и на весь состав Конституционного Суда. Это, по мнению судей, делает невозможным их участие в рассмотрении вопросов относительно законности досрочных выборов. "Наша Украина" убеждена, что заявление членов КС является следствием усиленного давления со стороны прежней правящей коалиции и правительства В.ЯНУКОВИЧА на Конституционный суд и судебную систему Украины вообще.