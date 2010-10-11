Работник ДПС врезался в группу людей: двое погибших, трое раненых

В Одесской области работник дорожно-патрульной службы насмерть сбил двух пешеходов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 октября, приблизительно, в полвторого ночи в г. Раздельная на улице 40 лет Победы.

21-летний работник ДПС, двигаясь на частном автомобиле "ВАЗ-2121" (находился вне службы), совершил наезд на пешеходов, которые, возвращаясь со свадьбы, двигались в попутном направлении, по середине проезжей части дороги.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 55-летний мужчина и 36-летняя женщина. Двухлетний малыш, который был с ними, получил черепно-мозговую травму головы и был доставлен в Раздельнянскую районную больницу.

Впоследствии в больницу обратились еще двое пешеходов, которые, по их словам, получили телесные повреждения в этом же ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ст. 286 ч.3 Уголовного кодекса Украины – «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы до десяти лет.

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ дал поручение тщательно разобраться в обстоятельствах этой трагедии, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД.

Уже установлено, что водитель, под колесами автомобиля которого погибли люди, проработал в органах внутренних дел немногим больше года – с 9 августа 2009 года. За это время он получил строгий выговор и предупреждение о неполном должностном соответствии. После этого предупреждения 7 октября он подал рапорт об увольнении. В связи с этим служебное удостоверение теперь уже экс-работника милиции было изъято, отметили в ДСО.

Во время проведения дополнительной проверки также было установлено, что водитель, совершивший ночной наезд на пешеходов, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь виновник ДТП, в котором погибли два человека, задержан в порядке статьи 115 УПК Украины. Расследование обстоятельств этой трагедии продолжает находиться на контроле министра.

“Считаю, что ответственность для работников милиции, которые нарушили закон, должна быть выше, чем для других граждан. Ведь человек в погонах должен не только защищать правопорядок, но и быть образцом для других. Работник милиции, который садится за руль, выпив даже незначительную дозу алкоголя, по моему мнению, преступник. Ведь он, охранник порядка, как никто другой должен осознавать возможные последствия этого”, - подчеркнул руководитель МВД.