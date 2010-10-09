На Прикарпатье открыли новую школу

Сегодня в поселке Перегинск Рожнятовского района Ивано-Франковской области торжественно открыли новую школу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

На торжества прибыли руководители облгосадминистрации и района, общественность поселка. Священники освятили помещения новой школы.

По информации пресс-службы ОГА, строительство Перегинской школы начали еще 2003 году. Сметная стоимость строительства составляла 12 млн. 863,1 тыс. грн. Работы финансировались из государственного, областного и районного бюджетов.

Справка УНИАН. К 1 сентября текущего года в Ивано-Франклвской области открыли две новые школы в Долинском районе: в селах Вышкив и Мысливка.