На Прикарпатье открыли новую школу
16:42, 09 октября 2010Общество
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Начала строить еще в 2003 году
Сегодня в поселке Перегинск Рожнятовского района Ивано-Франковской области торжественно открыли новую школу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.
На торжества прибыли руководители облгосадминистрации и района, общественность поселка. Священники освятили помещения новой школы.
По информации пресс-службы ОГА, строительство Перегинской школы начали еще 2003 году. Сметная стоимость строительства составляла 12 млн. 863,1 тыс. грн. Работы финансировались из государственного, областного и районного бюджетов.
Справка УНИАН. К 1 сентября текущего года в Ивано-Франклвской области открыли две новые школы в Долинском районе: в селах Вышкив и Мысливка.
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