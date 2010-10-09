Четверо милиционеров получили по 9 и 8 лет за пытки подозреваемых

В Днепропетровской области за превышение власти и пытки подозреваемых осуждены четверо работников милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, Апелляционный суд области рассмотрел апелляционную жалобу осужденных к лишению свободы четырех работников милиции, которые признаны виновными в превышении власти и пытках подозреваемых.

Апелляционный суд оставил без изменений приговор Пятихатского районного суда, которым один из оперуполномоченных осужден к 9 годов лишения свободы, а остальные трое – к 8 годам. Приговор вступил в законную силу.

В ноябре 2008 года оперуполномоченные Пятихатского райотдела милиции проводили оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, которые совершили ряд краж крупного рогатого скота на территории Пятихатского района и пограничного района Кировоградской области.

В одном из сел района милиционеры задержали трёх человек, которое перевозило скот. Вместо качественной и квалифицированной доследственной проверки, оперуполномоченные Пятихатского райотдела решили «выбить» из задержанных признание в совершении краж. Трех мужчин били, пытали и запугивали.

Прокуратура Днепропетровской области возбудила в отношении милиционеров и расследовала уголовное дело по статье 121 (преднамеренное тяжелое телесное повреждение), статье 127 (пытки) и статье 365 (превышение власти).