В Киеве ограбили воскресную школу УПЦ КП

В ночь на 8 октября в Киеве по адресу проспект Бажана, 1-І произошло ограбление воскресной школы при приходе храма Святых апостолов Петра и Павла Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

“Злоумышленники проникли в помещение через разбитое окно, устроили беспорядок, повредили стены трапезной и классов, где проходят занятия с детьми. В придачу побили окна и полки с книгами. Добычей злоумышленников стали лишь несколько теплых вещей, оставленных представителями церковной общины”, - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, которая провела обследование и зафиксировала факт вандализма. Милиция отрабатывает версии ограбления и предвзятого отношения на религиозной почве.

Председатель Киевской областной организации ВО «Свобода» Святослав ХАНЕНКО в комментарии отметил, что не исключено, что этот акт вандализма является попыткой давления и запугивания настоятеля прихода отца ГРИГОРИЯ, которого Киевская областная организация ВО «Свобода» включила в список у кандидатов в областной совет.