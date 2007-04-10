Из Харькова видно, как оппозиция превращается в партию войны

Харьковский областной совет считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен приостановить действие своего Указа о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении Харьковского областного совета «Нет альтернатив взаимопониманию», принятом сегодня на 13-й сессии облсовета.

«События последнего времени неопровержимо свидетельствуют – оппозиция, подталкивая Президента ЮЩЕНКО к обострению политического кризиса, неуклонно превращается в партию войны. Любые действия коалиции большинства, направленные на послабление противостояния в общества, встречают ожесточенное сопротивление», - отмечается в заявлении.

Харьковский областной совет считает, что до принятия решения КС Президент Виктор ЮЩЕНКО должен приостановить действие своего указа о роспуске парламента, а должностные лица всех уровней – воздержатся от каких-либо действий, которые могут быть в дальнейшем признаны неправомерными.

Харьковские депутаты также считают, что сегодня нет проблем, которые нужно решать изменением состава парламента. Они убеждены, что выборы не изменят соотношения сил в парламенте, а, следовательно, и направления развития общества, которое не устраивает воинственную оппозицию.

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН, который выступил на сессии, поддержал заявление областного совета и сообщил, что завтра городской совет на своей сессии выступит с соответствующим заявлением.

Заявление Харьковского областного совета изложено на трех языках и будет направлено Президенту, Верховной Раде, Кабинету Министров Украины и Генеральному Секретарю ПАСЕ и областным советам Украины.

Депутаты также проголосовали за то, чтобы направить это заявление в Государственную Думу России, а также в областные Думы РФ.

В сессии не принимали участия фракции «Нашей Украины» и БЮТ. От их имени руководитель фракции «Наша Украина» Ярослав ЮЩЕНКО зачитал на сессии совместное заявление этих фракций, в котором выражено несогласие с позицией большинства в областном совете.

Эти фракции обращаются ко всем политическим силам не спекулировать на проблеме. Они считают Указ Президента действующим и призывают все органы самоуправления выполнять этот указ.

Фракции также призвали Харьковский областной совет не совершать непонятные и незаконные шаги, - сказал Я.ЮЩЕНКО, комментируя свою позицию журналистам.

Он также сообщил, что хотел извиниться на сессии за свои резкие эмоциональные выступления на президиуме, но нынешние события подтверждают его мнение о том, что сегодня в зале происходит «балаган».