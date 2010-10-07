Верховный суд вернул дело о взрыве газа в Днепропетровске

Верховный суд Украины направил на повторное рассмотрение в суд первой инстанции уголовное дело по факту взрыва газа в жилой многоэтажке в Днепропетровске 13 октября 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

ВСУ принял данное решение сегодня, 7 октября, рассмотрев кассационную жалобу родственников погибших и пострадавших во время взрыва на применение амнистии в отношении виновных во взрыве.

20 января 2009 г. генеральный директор ОАО „Днепрогаз” Игорь ИВАНКОВ, его первый заместитель Максим СОРОКИН и главный инженер предприятия Сергей БАЧУРИН были амнистированы Октябрьским районным судом в соответствии с нормами Закона „Об амнистии”.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2007 г. в Днепропетровске в 10-этажном жилом доме произошел взрыв природного газа. В результате взрыва 23 человека погибли, дом был разрушен. Сумма убытков составила 94 млн. грн.