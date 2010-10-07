Присуждена Нобелевская премия по литературе

Нобелевская премия 2010 года по литературе присуждена перуанскому писателю Марио Варгасу ЛЬОСЕ.

Об этом сообщил сегодня в Стокгольме постоянный секретарь Шведской академии Петер ЭНГЛУНД.

"Нобелевская премия по литературе за 2010 год вручается перуанскому писателю Марио Варгасу ЛЬОСЕ за картографию структуры власти и яркие образы сопротивления, восстания и поражения индивида", - гласит вердикт шведской Академии.

Перуано-испанский прозаик и драматург, публицист, политический деятель Марио Варгас ЛЬОСА родился в 1936 г. в Перу, детство провел в Боливии, окончил военное училище. Учился на филологическом факультете университета Сан-Маркос. В 1958 г. получил стипендию Мадридского университета и уехал в Европу и США.

Первый же роман «Город и псы» (La ciudad y los perros, 1963) сделал писателя известным, стал культовой книгой для молодёжи.

Автор романов "Зеленый дом" (La casa verde, 1968), "Разговор в соборе" (Conversación en La Catedral, 1969), "Капитан Панталеон и рота добрых услуг" (Pantaleón y las visitadoras, 1973; экранизован 1999), "Тетушка Хулия и писака" (La tía Julia y el escribidor, 1977), "Война конца света" (La guerra del fin del mundo, 1981), "Кто убил Паломино Молеро?" (¿Quién mató a Palomino Molero?, 1986), "Похождения скверной девчонки" (Travesuras de la niña mala, 2006) и других.

В своих произведениях писатель затрагивает остросоциальные темы. В 1990 году баллотировался на пост Президента перу от партии "Демократический фронт".