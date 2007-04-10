Сегодня Ющенко встретится с силовиками и послом США

Сегодня, 10 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу руководителями силовых структур.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в частности, на встречу приглашены генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр внутренних дел Василий ЦУШКО, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Государственной пограничной службы Николай ЛИТВИН, начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Сергей КИРИЧЕНКО, начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Александр КИХТЕНКО, руководитель ГУР МОУ Александр ГАЛАКА, председателя Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ, начальник Управления государственной охраны Петр ПЛЮТА.

Также сегодня Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также 10 апреля Президент Украины примет верительные грамоты от послов КНР и Туркменистана.