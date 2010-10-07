Госкомстат обнародовал инфляцию в сентябре

Инфляция в Украине в сентябре 2010 года по сравнению с августом т.г. составила 2,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с сентябрем 2009 года показатель инфляции составляет 10,5%, а по сравнению с январем-сентябрем 2009 года – 9,3%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики Украины, инфляция в Украине в августе 2010 года по сравнению с июлем т.г. составила 1,2%, с начала 2010 года – 4,3%. По сравнению с августом 2009 года показатель инфляции составил 8,3%, а по сравнению с январем-августом 2009 года – 9,2%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в августе 2010 года против июля 2010 года составила 0,6%, за январь-август т.г. – 4%.