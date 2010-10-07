Открыт новый римо-католический храм Христа Царя Вселенной

В Новограде-Волынском Житомирской области открыт новый римо-католический костел Христа Царя Вселенной.

Как сообщили УНИАН в Новоград-Волынском горсовете, храм построен на средства спонсоров и прихожан.

В торжествах по случаю освящения нового костела приняли участие священники из разных областей Украины, представители местной власти и общины.

Выступающие отмечали, что строительство храма длилось восемь лет: в 2002 году землю, на которой планировали возвести здание, освятил епископ Киево-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Ян ПУРВИНСКИЙ.