Открыт новый римо-католический храм Христа Царя Вселенной
02:11, 07 октября 2010Общество
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Сообщение из Новоград-Волынского
В Новограде-Волынском Житомирской области открыт новый римо-католический костел Христа Царя Вселенной.
Как сообщили УНИАН в Новоград-Волынском горсовете, храм построен на средства спонсоров и прихожан.
В торжествах по случаю освящения нового костела приняли участие священники из разных областей Украины, представители местной власти и общины.
Выступающие отмечали, что строительство храма длилось восемь лет: в 2002 году землю, на которой планировали возвести здание, освятил епископ Киево-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Ян ПУРВИНСКИЙ.
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