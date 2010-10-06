В Гималаях лингвисты обнаружили новый язык

Американские лингвисты обнаружили в горной деревне у подножия Гималаев в индийском штате Аруначал-Прадеш неизвестный науке язык, передает Би-Би-Си.

Язык, получивший название коро, удалось идентифицировать во время предпринятой с целью составления списка находящихся под угрозой исчезновения языков экспедиции.

На коро говорят порядка тысячи человек на северо-востоке Индии.