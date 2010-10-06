В Гималаях лингвисты обнаружили новый язык
08:59, 06 октября 2010Общество
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Носителей - порядка тысячи человек
Американские лингвисты обнаружили в горной деревне у подножия Гималаев в индийском штате Аруначал-Прадеш неизвестный науке язык, передает Би-Би-Си.
Язык, получивший название коро, удалось идентифицировать во время предпринятой с целью составления списка находящихся под угрозой исчезновения языков экспедиции.
На коро говорят порядка тысячи человек на северо-востоке Индии.
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