В Гималаях лингвисты обнаружили новый язык

08:59, 06 октября 2010
Общество
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Носителей - порядка тысячи человек

Американские лингвисты обнаружили в горной деревне у подножия Гималаев в индийском штате Аруначал-Прадеш неизвестный науке язык, передает Би-Би-Си.

Язык, получивший название коро, удалось идентифицировать во время предпринятой с целью составления списка находящихся под угрозой исчезновения языков экспедиции.

На коро говорят порядка тысячи человек на северо-востоке Индии.

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