В Киеве откроется "Новое немецкое кино"

В четверг, 7 октября, в 19:00 в столичном кинотеатре «Киев» состоится открытие XVІ ежегодного фестиваля «НОВОЕ НЕМЕЦКОЕ КИНО».

Как сообщили УНИАН в компании «Артхаус Трафик», перед премьерой состоится пресс-брифинг с организаторами фестиваля: Вера БАГАЛЬЯНЦ – директор Гете-Института; Гаральд ГЕРРМАНН – первый секретарь, руководитель отдела культуры Посольства Германии в Украине, Денис ИВАНОВ – продюсер компании «Артхаус Трафик»; Алик ШПИЛЮК – модератор проекта.

В этом году организаторами фестиваля вновь выступили инвестиционно-финансовая группа «ТАС», Гёте-институт, компания «Артхаус Трафик».

Медиа-партнеры проекта – журнал «ТОП 10», «5 канал», «Просто Радио», «Український Тиждень», www.korrespondent.net, kino-teatr.ua.

Аккредитация на пресс-брифинг по адресу press@arthousetraffic.com.