Норвежские военные посетили в Харькове "кожедубовцев"

Продолжается пятидневный визит в Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба делегации Военной Академии Воздушных сил Королевства Норвегия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны Украины, на Слобожанщину в сопровождении атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Норвегия в Украине подполковника Хокона ЛЁКЕНА прибыли глава делегации, доцент Военной академии Воздушных сил Королевства Норвегия Ойстейн ЭСПЕНЕС, слушатели Военной академии ВС Королевства Норвегия капитаны Бенте БРУНСТАД, Томас Оруд ХАРЛЕМ, Ян Эгил РЕКСТАД и старший лейтенант Андреас Молту ХЕГЛЕ.

В ходе визита в конференц-зале Харьковского университета Воздушных сил для иностранных гостей состоялись брифинг-презентация истории и современности отечественного военного вуза, а также ознакомительная встреча представителей Военной академии Воздушных сил Норвегии с руководящим составом Харьковского университета Воздушных сил.

Основной целью пребывания иностранных гостей в Харькове является налаживание личных контактов между курсантами обоих государств. С этой целью запланировано присутствие курсантов Военной академии Воздушных сил Королевства Норвегия на практических занятиях с курсантами Харьковского университета Воздушных сил. Также норвежские слушатели планируют ознакомиться с условиями учебы, бытом украинских курсантов, и сравнить систему норвежского высшего военного образования с украинским.

Представители иностранной делегации во время пребывания в университете посетят практические занятия курсантов 5-го курса инженерно-авиационного факультета по дисциплине “Основы эксплуатации авиационной техники”, занятия по эксплуатации и вооружению военной техники (вертолет Ми-8) с использованием процедурного тренажера, занятия по компьютерным сетям у курсантов 4-го курса факультета автоматических систем управления и наземного обеспечения полетов авиации и др.

Также “кожедубовцы” планируют ознакомить норвежских коллег с самым современным учебно-тренировочным комплексом вертолета Ми-8МТВ, на котором проходят подготовку курсанты-вертолетчики Харьковского университета Воздушных сил.