Януковича просят содействовать строительству соборной мечети

Межконфессиональный совет Крыма «Мир - дар Божий» обращается к президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой содействовать строительству соборной мечети в Симферополе.

«Просим Вас поддержать инициативу мусульман Крыма, чтобы каждый народ, живущий на нашей благословенной земле, мог реализовать свое конституционное право на строительство культовых зданий и дальнейшее проведение молитвы в них», - говорится в обращении, которым располагает УНИАН.

В 2004 году члены межконфессионального совета просили крымские власти разрешить строительство соборной мечети. Сопредседатель совета «Мир - дар Божий» митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ неоднократно говорил о том, что для укрепления доверия между народами и недопущения межнациональной и межконфессиональной напряженности необходимо решить вопрос о строительстве этого культового здания.

Авторы заявления отмечают, что мусульмане - вторая по численности конфессия в Крыму.

Межконфессиональный совет Крыма действует в автономии 18 лет и объединяет 8 традиционных конфессий региона.

Как сообщал УНИАН, сначала Духовное управление мусульман Крыма планировало построить главный храм крымских мусульман в городском парке «Салгирка», позже согласилось на альтернативное предложение возвести мечеть по улице Ялтинской, 22 в районе объездной трассы.

В 2004 году симферопольский горсовет согласовал ДУМК месторасположение участка в 2,7 га и выдал разрешение на разработку техдокументации по отводу земли в аренду. Однако позже отказал в землеотводе.

В 2008 году депутаты рекомендовали управлению мусульман строить мечеть на участке в 2,7 га по улице Луговой, 6 и придали статус лесопарковой зоны земучастку по улице Ялтинской. Горсовет пояснял отказ выделить участок на Ялтинской его нахождением в охранной зоне водохранилища. После чего крымские татары завезли на участок камень-ракушечник.

Хозяйственный суд Крыма в мае 2010 года признал право мусульман на строительство мечети по улице Ялтинской, сообщало ДУМК.