Как компенсировать потери от пребывания ЧФ в Севастополе?

Утверждение правительством Украины разрабатываемого властями Севастополя совместно с центральными органами власти нового механизма расчета компенсации потерь доходов бюджетов города в связи с пребыванием здесь воинских частей и формирований Черноморского флота РФ позволит увеличить уровень этой компенсации примерно двое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Игорь ЛОКТИОНОВ на брифинге для журналистов. По его информации, на днях в Севастопольскую ГГА поступило поручение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от 27 сентября текущего года (подписано по итогам встречи В.ЯНУКОВИЧА с главой Севастопольской ГГА Валерием САРАТОВЫМ 11 августа текущего года - УНИАН), содержащее 8 пунктов, «которые являются принципиально, стратегически важными для развития Севастополя». Как сказал И.ЛОКТИОНОВ, по этим вопросам уже подготовлено соответствующее поручение премьер-министра Украины (поручение Президента Украины адресовано КМУ - УНИАН), думаю, в ближайшие дни мы его получим».

Как подчеркнул заместитель руководителя города, властями Севастополя фактически уже выполнен первый пункт президентского поручения, касающийся разработки и утверждения в установленном порядке механизма компенсации потерь бюджета Севастополя (потери по земельному налогу) в связи с пребыванием Черноморского флота. «Сегодня мы хотим утвердить в установленном порядке методику компенсации потерь, для того, чтобы в последующие годы, с 2011-го и далее мы могли получать компенсацию из госбюджета. Сегодня мы ее получаем, более 100 млн. грн. в год, но мы хотим увеличить эту сумму минимум в два раза», - сказал И.ЛОКТИОНОВ.

Кроме того, как сообщил он, Президент Украины поручил разработать предложения по внесению изменений в методику объемов участия РФ в социально-экономическом развитии Севастополя и других населенных пунктов в связи с пребыванием российского флота. По информации И.ЛОКТИОНОВА, «эта методика была разработана в Севастопольской горадминистрации совместно с Министерством экономики Украины, и по ней бюджет города Севастополя, начиная с 2004 года, получает средства из бюджета РФ». Но, как добавил заместитель председателя ГГА, «у нас есть предложения увеличить объемы этого участия, мы подготовили предложения, которые были озвучены правительству Украины, и - через МИД Украины - правительству России. И надеемся, что у нас есть возможность увеличить объем этих средств».

И.ЛОКТИОНОВ также сообщил, что поручением Президента Украины также предписано до 1 ноября утвердить Концепцию государственной целевой национально-культурной программы развития Национального заповедника «Херсонес Таврический на 2011-2015 годы. Кроме того, даны поручения, касающиеся строительства очистных сооружений и некоторых других вопросов.