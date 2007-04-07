В Иерусалиме сошел Благодатный огонь (фото)

В иерусалимском Храме Гроба Господня сегодня состоялось схождение Благодатного огня.

Ежегодно "божественное пламя" единственный раз в году возгорается здесь накануне православной Пасхи.

Как передает ИТАР-ТАСС, на этот раз все произошло примерно за полчаса. Патриарх Иерусалима и всея Палестины Феофил III вынес пучок из 33 горящих свечей, символизирующих земной возраст Христа, и тут же к нему потянулись сотни рук с еще незажженными свечами. Всего через несколько мгновений огонь уже озарял весь огромный храм.

Частицу благодати получила и украинская делегация. Сегодня вечером Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретит Благодатный огонь из Иерусалима и передаст святыню представителям церков.