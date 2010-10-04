В Киевском военном лицее им. Богуна - наркоскандал

Прокуратура возбудила уголовное дело

Военная прокуратура Киевского гарнизона возбудила уголовное дело по факту незаконных действий должностных лиц медицинской службы Киевского военного лицея им. Богуна относительно правил учета наркотических лекарственных средств. Как сообщили УНИАН в военной прокуратуре Центрального региона, установлено, что служебные лица медицинской службы подделывали учетные документы о выдаче и списании наркотического лекарственного средства "промедола", которое использовали по собственному усмотрению.

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