Волынский губернатор заявляет о рейдерской атаке на типографию

В Луцке совершена рейдерская атака на Волынскую областную типографию.

Об этом заявил сегодня председатель облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК на оперативном совещании с руководителями отдельных структурных подразделений облгосадминистрации, территориальных органов министерств и других центральных органов исполнительной власти области, сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации.

По словам Б.КЛИМЧУКА, 1 октября произошла смена руководства государственного предприятия. „В пятницу приехала из Киева новый директор - Людмила СТОГРИНА. Она работает бухгалтером Романа БОНДАРУКА («Житлобуд-6»). И хотя деловые, организационные, профессиональные качества не позволяют ей возглавлять государственное предприятие, ее назначение объясняется тем, что Роман БОНДАРУК является помощником народного депутата Украины Евгения КИРИЛЬЧУКА», - сообщил председатель облгосадминистрации.

Он также отметил, что областная типография – это государственное предприятие, поэтому предостерег всех не манипулировать им: «Мы серьезно занимаемся этим предприятием для того, чтобы оно осталось в государственной собственности. В канун местных выборов типография должна работать без сбоев, ведь там будут печататься бюллетени».

В настоящее время по поручению председателя областной государственной администрации, типографию охраняют работники правоохранительных органов.

Открытое акционерное общество «Волынская областная типография» на рынке полиграфии с 1939 года. До сих пор председателем правления был Дмитрий ГОЛОВЕНКО.