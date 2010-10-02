ФГИУ и "АрселорМиттал" считают иск Генпрокуратуры безосновательным

Представители Фонда государственного имущества Украины и «АрселорМиттал Дуйсбург ГмбХ» в ходе сегодняшнего заседания Хозяйственного суда Киева выступили с требованием прекратить рассмотрение дела по иску Генеральной прокуратуры Украины относительно признания незаконным Дополнительного соглашения к договору купли-продажи «Криворожстали».

Как передает корреспондент УНИАН, свои требования они объяснили отсутствием у Генпрокуратуры законных оснований для подачи подобного иска.

Как заявил в суде представитель Генпрокуратуры, основной причиной иска стало превышение Фондом госимущества своих полномочий при подписании Дополнительного соглашения к договору купли-продажи «Криворожстали», так как любые изменения в договор купли-продажи могли вноситься исключительно по согласованию с Кабинетом министров Украины.

В свою очередь, представитель ФГИ отметил, что согласно действующему законодательству Фонд госимущества имеет полное право вносить изменения в договоры купли-продажи государственного имущества. При этом он отметил, что ни один пункт инвестбязательств АМД не был отменен, а были лишь продлены сроки выполнения по некоторым из них в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств, а именно началом мирового финансово-экономического кризиса. Представиель ФГИ так же заявил о необходимости получения судом пояснений от самого Кабинета министров.

В свою очередь, партнер юридической фирмы «Бейкер и Маккензи» Светлана РОМАНОВА, представлявшая в суде интересы «АрселрМиттал Дуйсбург ГмбХ» (АМД), отметила, что именно Кабмин дал Фонду госимущества поручение заключить дополнительное соглашение с АМД. Соответствующие обязательства Кабмин взял на себя, когда в ноябре 2008 года подписывал Меморандум о взаимопонимании с предприятиями горно-металлургического комплекса Украины.

Однако судья Хозсуда Олег ХРИПУН отклонил требования АМД и ФГИ и перенес слушание дела на 5 октября этого года. Он так же потребовал от ФГИ предоставить все документы относительно согласования Фондом Дополнительного соглашения к договору купли-продажи «Криворожстали» с Кабмином.

Как сообщал УНИАН, в ходе сегодняшнего заседания Хозяйственного суда Киева, представители АМД и ФГИ заявили протест против рассмотрения дела по сути в связи с отсутствием представителя Кабинета Министров Украины. По мнению ответчиков именно Кабмин, а не Генпрокуратура является основным истцом в данном деле.

Тем не менее, Генпрокуратура настаивала на начале рассмотрения дела, с чем согласился судья О.ХРИПУН.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года ГПУ выдвинула иск к Фонду госимущества Украины (ФГИУ) и компании "АрселорМиттал Дуйсбург ГМбХ" об отмене Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи от 14 мая 2009 г. Вместе с тем, по данным АМКР, согласно Договору о купле-продаже «Криворожстали», все споры между сторонами подлежат рассмотрению исключительно в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате Украины (ТППУ). «Вопреки положениям Договора купли-продажи, Генпрокуратура обратилась с иском не к МКАС, а к Хозяйственному суду, тем самым нарушив условия Договора. Это является грубым нарушением украинского и международного права», - настаивает «АрселорМиттал Кривой Рог».

В компании уточняют, что в случае иска к иностранному юридическому лицу действуют нормы Конвенции о вручении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам, к которой присоединилась Украина. «Нормы Конвенции в части соблюдения процедуры оповещения ответчика-нерезидента не были выполнены, и к первому слушанию, которое было назначено, но не состоялось 15 сентября (по официальному утверждению суда – «из-за неявки обеих сторон»), компания-ответчик не была проинформирована об иске. Насколько нам известно, должным образом ответчик не проинформирован и на данный момент, и, похоже, нормы Конвенции будут нарушены снова: процедура осведомления ответчика-нерезидента, согласно Конвенции, может занять около полугода, а суд уже назначен на 1 октября 2010 года», - сообщается в пресс-релизе.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor.