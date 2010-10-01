Украинцы в этом году оплачивают «коммуналку» на 102,8%

Жители Украины в январе-августе текущего года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 19,8 млрд. грн., что составляет 102,8% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Винницкой, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской и Сумской областях (110,1-115%), самый низкий – в Севастополе, Одесской области, Киеве и Волынской области (69-98,3%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в августе т.г. увеличились на 6,5% по сравнению с августом 2009 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 194,3 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе т.г. уменьшилась на 2,3% по сравнению с июлем текущего года и на начало сентября составила 9 млрд. 813,5 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4,1 месяца. Уменьшение задолженности произошло в 24 регионах страны.

В частности, в августе т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 30,2% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 26,7%, за вывоз бытовых отходов – 22,5%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 21,3%, за газоснабжение – 20,9%.

В январе-августе т.г. население оплатило за электроэнергию 4 млрд. 842,7 млрд. грн., что составляет 131,4% начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень расчетов за электроснабжение с учетом погашения долгов предыдущих периодов наблюдался в Одесской, Закарпатской и Херсонской областях (185,9-191,9%), самый низкий – в Черниговской, Житомирской и Сумской областях (76,2%-90%). Задолженность населения по оплате за электроэнергии на начало сентября составила 2 млрд. 888 млн. грн.

В январе-августе т.г. население Украины заключило 60,7 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 122,8 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 121,8 млн. грн.

Справка УНИАН. Жители Украины в 2009 году оплатили за жилищно-коммунальные услуги 25,7 млрд. грн., что составляет 92,4% от начисленных за этот период сумм.