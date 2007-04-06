Табачник задался вопросом: почему в Украине много больных и дурных?

Совет национальной безопасности и обороны Украины является консультативно-совещательным органом и не имеет права принимать решения, имеющие обязательный характер для выполнения правительством заявил вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «В Конституции четко написано, и это может прочитать даже ученик средней школы старших классов, что Кабинет министров подотчетен и подконтролен парламенту. Поэтому Кабинет министров обязан выполнять решения Верховной Рады».

Вице-премьер не смог сказать, на основе чего СНБОУ поручил Кабинету министров до 7 апреля профинансировать из резервного фонда государственного бюджета проведение внеочередных парламентских выборов.

«А почему в Украине много больных и дурных? Или людей, которые не уважают себя и Конституцию? По оценкам некоторых психиатров, у нас 6% психически больных, акцентуированных личностей с разными навязчивыми синдромами. Но поскольку законодательство не предусматривает никаких медицинских освидетельствований, то возможно, что кто-то из этих 6% находится на разных уровнях (власти – УНИАН)», - пояснил он.

Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что к Конституции следует относиться как к документу, имеющему обязательный характер. При этом он уточнил, что, согласно Конституции, народные депутаты сохраняют свои полномочия до принятия присяги депутатов следующего созыва, а Верховная Рада – до первого дня первой сессии парламента.

«Страна может иметь будущее только на основе Конституции. Кстати, в Конституции написано, и я бы хотел, чтобы министр обороны ГРИЦЕНКО внимательно почитал, что никто не имеет права использовать Вооруженные силы и другие военизированные формирования для лишения неотъемлемых прав и свобод человека. В Конституции настолько все ясно написано, что любой умник, который был юристом без юридического диплома, тоже может это прочитать. Но если кто-то не умеет читать или принадлежит к 6% больных, то я не могу нести за это ответственность», - посоветовал вице-премьер политическим оппонентам.

Д.ТАБАЧНИК также считает, что человеку, желающему заниматься политикой и работать на государственной службе, «нужно три вещи: уметь читать, иметь желание читать Конституцию и иметь внутренне убеждение, что ее нужно выполнять». По его словам, тот, кто топчется по Конституции и законам, совершает уголовное преступление, за которое неотвратимо наступит ответственность.

«В истории 20-го века были такие примеры. Один очень известный президент известного латиноамериканского государства находился 17 лет при власти, а потом остальные почти 10 лет своей жизни в очень преклонном возрасте прятался от судов и неизбежной ответственности в разных странах и у себя на родине», - напомнил Д.ТАБАЧНИК историю с президентом Чили Августо ПИНОЧЕТОМ.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны 5 апреля поручил Кабинету Министров до 7 апреля профинансировать из резервного фонда государственного бюджета проведение внеочередных парламентских выборов.