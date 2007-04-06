Нардепы массово кинулись за справками

Народный депутат от “Нашей Украины” Николай ЯКОВИНА заявляет, что на протяжении двух последних дней свыше 350 народных депутатов пятого созыва взяли в аппарате Верховной Рады справки о доходах, и связывает это с тем, что парламентарии собираются регистрироваться кандидатами в депутаты на досрочных выборах.

Как сообщает пресс-служба партии "Наша Украина", Н.ЯКОВИНА убежден, что Партия регионов вопреки распространяемым заявлениям о невыполнении Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, готовится к участию во внеочередных выборах.

Справка о доходах является документом, который среди других необходим для регистрации лица кандидатом в народные депутаты Украины.