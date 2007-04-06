Мартынюк предлагает нардепам кушать пасхи на рабочих местах

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК предложил народным депутатам во время выходных и на следующей неделе “оставаться на своих рабочих местах”.

Как передает корреспондент УНИАН, закрывая сегодняшнее заседание ВР, А.МАРТЫНЮК напомнил, что в среду парламент принял решение о том, что председатель ВРУ или его первый заместитель могут созвать внеочередное заседание ВР. Поэтому он и попросил народных депутатов на время выходных и на следующей неделе оставаться на своих рабочих местах.

При этом А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что «ситуация может изменяться в любой момент», и ВР должна реагировать на ситуацию.

Кроме того, А.МАРТЫНЮК напомнил, что следующее пленарное заседание должно начаться 17 апреля в 10.00.