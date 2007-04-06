Летом в Киеве будут работать 27 пляжей

Этим летом киевлян и гостей города примут 27 пляжей и 36 зон отдыха возле воды. Об этом было поставлено в известность сегодня на расширенном заседании коллегии Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, к пляжному сезону 2007 года, по сравнению с прошлым годом, дополнительно будет подготовлена 1 зона отдыха возле воды и введено в эксплуатацию еще 3 пляжа: "Десенка" на жилом массиве Троещина, Горбачиха - на территории Русановских садов и "Осокорки" - в районе Южного моста.

Как сообщает пресс-служба КГГА, по данным первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, к началу пляжного сезона в столице запланировано выполнить работ на сумму около 5 млн. грн. По его словам, работы запланированы на пляжах Галерный, Днепровская ривьера, Солнечный, Черторой, Троещина, Центральный, Радуга, Венеция, Молодежный, Детский, Предместная Слободка, Золотой, Тельбин, Веселка, Пуща-Водица, Вербное.

Также Д.БАСС сообщил, что до осени там будут продолжаться дезинфекционные работы водопроводных сетей пляжных хозяйств, исследование проб песка, почвы, воды на радиологические, санитарно-химические и бактериологические показатели. Кроме того, по его словам, городские пляжи, кабинки для переодевания, лежаки, контейнеры для мусора и туалеты летом постоянно будут обрабатывать современными дезинфицирующими средствами.

Д.БАСС также отметил, что на территориях пляжных хозяйств и зон отдыха также будут выявлять и обезвреживать карантинные растения-аллергены.