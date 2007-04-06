Погода на 7-11 апреля

Завтра только в восточных областях Украины ожидается небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла; в южной части ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

8-9 апреля - облачная погода с прояснениями. 8 апреля на севере Левобережья, а днем местами и в восточных областях, 9 апреля в большинстве западных, а утром и днем и в северных и центральных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, днем 8 апреля в южной части и центральных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8 апреля от 1° мороза до 4° тепла, в южной части 2-7° тепла, 9 апреля от 1° тепла до 4° мороза, на севере Левобережья до 7° мороза, на побережье морей 4-6° тепла; днем 6-11° тепла, на юге местами 14-16° тепла.

10 апреля в западных областях дожди, в северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории преимущественно без осадков; 11 апреля дожди (в Карпатах с мокрым снегом), на юге и юго-востоке страны местами кратковременный дождь. Температура ночью 1-7° тепла, 10 апреля в восточной половине от 3° мороза до 3° тепла; днем 10 апреля 12-18° тепла (в восточных областях 10-15°), 11 апреля 7-13° тепла, на юге до 16°.

В Киеве и области в субботу осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем около 10° тепла; по области ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.

8-9 апреля - облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только утром и днем 9 апреля небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8 апреля от 1° мороза до 4° тепла, 9 апреля от 4° мороза до 1° тепла; днем 6-11° тепла.

10 апреля местами небольшой дождь, 11 апреля ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью 1-7° тепла; днем 10 апреля 12-17°, 11 апреля 7-12°.