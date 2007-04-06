Тарута: финансирование перевыборов - не проблема

Возможные досрочные выборы не отразятся на работе украинских компаний, считает председатель Совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей ТАРУТА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе конференции «Социальная ответственность бизнеса» С.ТАРУТА сказал: «Если будут назначены перевыборы, то они не увеличат риски для компаний. Мы сегодня видим, что парламент и правительство пытаются создать критическую массу в 300 голосов, что будет для страны являться очень опасной возможностью изменения баланса, который существует на сегодняшний день, изменения конституционных основ нашего государства. Поэтому для меня как для гражданина это значительно опаснее, чем новые выборы»

Глава ИСД убежден, что политические силы не должны бояться перевыборов. «Политические силы должны пойти на выборы и реально продемонстрировать, кто из них является более популярным и получит большинство голосов», - сказал он.

С.ТАРУТА также считает, что проблем с финансированием перевыборов возникнуть не должно. «Это очень маленькие деньги в сравнении с тем, что мы теряем каждый день из-за неэффективного управления страной», - отметил глава ИСД.

Он же сообщил, что ИСД не намерен приостанавливать свои инвестиционные программы в связи с ситуацией, сложившейся в стране.

«Государство нам особо не помогало в этом, мы брали кредиты под собственные обязательства и гарантии. Мы надеемся, что ситуация будет оставаться стабильной и спокойной и мы сможем реализовать свои инвестпрограммы как в Украине, так и за ее пределами», - сказал С.ТАРУТА.