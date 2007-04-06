Гриценко нашел подход к Морозу

Верховная Рада Украины приняла закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2007 году для участия в многонациональных военных учениях», внесенный Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 237 народных депутатов из 260 зарегистрированных в зале.

Во время рассмотрения данного вопроса Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сообщил, что к нему во время заседания СНБО обратился министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО с просьбой поддержать данный законопроект. Он отметил, что и ряд народных депутатов обратились с просьбой переголосовать данный законопроект в связи с тем, что уже в апреле должны проводиться учения с участием, кстати, российских военнослужащих.

«И поэтому нужно дать ответ положительный, не срывая долгосрочные планы в этом отношении», - сказал А.МОРОЗ.

Закон устанавливает порядок допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины и условия их пребывания в Украине, а также порядок осуществления контроля за их деятельностью во время пребывания на территории Украины. В соответствии со статьей 8 Закона, Решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в соответствии с пунктом 23 статьи 85 Конституции Украины подлежит одобрению Верховной Радой Украины, которая рассматривает вопрос о таком одобрении как безотлагательное внеочередно. Закон одобряет Решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2007 году для участия в двусторонних украинско-российских учениях дежурных сил по противовоздушной обороне Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и Военно-воздушных Сил Российской Федерации, украинско-бельгийских тактических учений, в многонациональных военных учениях «Репид Трайдент – 2007», «Комбайнд Эффорт – 2007» и «Си Бриз – 2007».

Как сообщал УНИАН, 4 апреля ВР не поддержала данный законопроект. Во время обсуждения законопроекта отмечалось, что в сложившейся ситуации, нецелесообразно допускать в Украину вооруженные силы других государств для военных учений.