В Черновцах конвоир застрелил задержанного

В Черновцах милиционер в составе конвоя из табельного оружия застрелил задержанного, который пытался убежать из-под стражи.

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД Украины в Черновицкой области, задержанный – 24-летний житель Буковины – во время конвоирования из травмпункта, где он проходил осмотр на наличие телесных повреждений, пытался убежать. Он оказал сопротивление и угрожал правоохранителю.

«Во время преследования сотрудник уголовного розыска сделал четыре предупредительных выстрела вверх с одновременным окликом «Стой, буду стрелять!». Злоумышленник, добежав до забора, вернулся и напал на вооруженного сотрудника милиции, пытаясь завладеть его табельным оружием. Во время борьбы и попытки вырвать из рук оружие подследственный был смертельно ранен в шею», – отмечают в пресс-службе областной милиции.

Также, согласно данным буковинской милиции, ранее этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, кражу и мошенничество.

В комментарии местным СМИ прокурор области Петр КОВАЛЬ добавил, что на месте происшествия изъяты три гильзы и две пули.

«Эксперты ищут еще две гильзы и три пули. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Стрелявший милиционер временно отстранен от служебных обязанностей. Досудебное следствие продолжается», - отметил П.КОВАЛЬ.

Окончательное заключение прокурор Буковины обещает представить через 10 дней – за это время будут проведены комплексные экспертизы и окончательно определено, правомерными ли были действия сотрудника милиции.