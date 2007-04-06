Из-за коалиции празднование Пасхи в Киеве перенесли поближе к Яценюку

В связи с проведением политических акций праздничные мероприятия по случаю Пасхи с Майдана Незалежности перенесены на Михайловскую площадь.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник главного управления по вопросам внутренней политики КГГА Виктор ГОНЧАРУК сегодня в интервью журналистам сообщил, что городские власти “из-за того, что происходит – проводятся политические мероприятия в центре города”, перенесла запланированные на Майдане Незалежности торжества по случаю Пасхи на Михайловскую площадь.

По словам В.ГОНЧАРУКА, время проведения этих мероприятий остается, как и было запланировано, то есть с 16.00 до 22.00.

Кроме того, В.ГОНЧАРУК, отвечая на вопрос журналистов, есть ли на сегодняшний день борьба политических партий за место проведения акций в центре города, сообщил, что такой борьбы нет. По его информации, “Народная самооборона”, которая подала заявку на установление сцены на Майдане Незалежности на вчера и на сегодня, отказалась от этого в устной форме. Таким образом, сейчас там проводят свои акции Партия регионов, Коммунистическая партия и другие представители коалиционных сил.

В.ГОНЧАРУК также сообщил, что городские власти обратились к политическим силам, проводящим свои мероприятия в центре города, с тем, чтобы они компенсировали расходы коммунальных служб на уборку и восстановление благоустройства в местах проведения мероприятий. В частности, такое обращение было направлено уже Партии регионов, и на сегодняшний день получен ответ, что они готовы заплатить и заключить соответствующие соглашения с коммунальными службами по поддержанию чистоты в местах, где они проводят свои акции.

По данным В.ГОНЧАРУКА, только расходы по вывозу мусора составляют около 15 тыс. грн. ежедневно. Относительно восстановления зеленых насаждений, то, скорее всего, по его словам, Партия регионов после завершения проведения акций, как и в прошлый раз, проведет субботник, то есть восстановит своими силами все парковые территории, которым был нанесен ущерб.

Кроме того, по его словам, Партия регионов уже самостоятельно договорилась об установлении в местах проведения массовых акций биотуалетов и об их обслуживании.