Военнослужащим напомнили, что они присягали не ”безответственному” Ющенко

Верховная Рада Украины приняла обращение к военнослужащим ВСУ, другим военным формированиям и правоохранительным органам соблюдать требования Конституции и законы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое обращение проголосовали 258 из 261 народного депутата, зарегистрированного в зале.

В обращении говорится: «помните: вы присягали не Президенту Украины, не какому-то другому должностному лицу или политической силе, - вы присягали быть верными и преданными украинскому народу».

«Только неуклонное соблюдение Конституции Украины и законов Украины, выполнение своих обязанностей в интересах всех соотечественников является залогом вашей чистой совести, военной доблести и чести», - написано в обращении.

В нем также отмечено, что «безответственные действия Президента Украины В.ЮЩЕНКО и лидеров отдельных политических сил толкают страну к углублению политического кризиса в Украине».

Депутаты также считают, что особо опасным и недопустимым является втягивание в политическое противостояние, в том числе и относительно проведения внеочередных выборов военнослужащих ВСУ, Внутренних войск МВД и силовых структур.

В обращении напоминается о том, что ВСУ и военные формирования не могут быть никем использованы для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их деятельности.