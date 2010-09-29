Директор Киевского зоопарка решила уйти сама?

Директор Киевского зоопарка Светлана БЕРЗИНА написала заявление об увольнении по собственному желанию, пишет газета “Левый берег” со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, ожидается, что завтра старший сын министра Кабинета министров Анатолия ТОЛСТОУХОВА Алексей будет назначен на должность и.о. директора Киевского зоопарка и приступит к выполнению своих обязанностей.

Алексей ТОЛСТОУХОВ, как отмечает «ЛБ», ранее уже работал в зоопарке и.о. директора четыре месяца - до прихода С.БЕРЗИНОЙ.

В пресс-службе Киевского зоопарка УНИАН сказали, что не располагают информацией о том, что С.БЕРЗИНА намерена уйти с должности. На вопрос, присутствует ли она сегодня на рабочем месте, ответили, что с прошлой пятницы С.БЕРЗИНА находиться на больничном. Ее выход ожидается 1 октября.