Сторонники коалиции заблокировали движение в центре Киева

Сторонники коалиции, которые уже несколько дней принимают участие в массовых акциях в Киеве, снова заблокировав движение в центре столицы, собираются на митинг на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, колонны участников акции традиционно следуют из Мариинского парка через Европейскую площадь на Крещатик. Сегодня демонстрантов сопровождают представители милиции.

Третий день подряд из-за этих маршей в центре города блокируется движение транспорта.

Нервные водители, автомобили которых скопились в заторах, мощно сигналят и пытаются "прорваться" сквозь колонны участников акции.