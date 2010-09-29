"Парк Киевская Русь" предложит козацкие забавы на любой вкус

1-3 октября в «Парке Киевская Русь» состоится фестиваль «Козацькі звитяги-2010».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент форума-фестиваля «Козацькі звитяги-2010» Евгений ВЫШИНСКИЙ.

Организаторы отметили, что действо состоится в “Парке Киевская Русь”, который расположен в селе Копачив Обуховского района Киевской области (42 км от Киева).

Как отметил автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО, целью фестиваля является возрождение историко-культурных традиций украинского казачества, казацкого боевого искусства, популяризация народных промыслов и традиционных видов отдыха наших предков, демонстрация достижений украинцев во всех сферах жизни.

По словам Е.ВЫШИНСКОГО, каждый посетитель фестиваля будет иметь возможность стать активным участником всех событий которые будут проходить в течение трех дней. В программу фестиваля вошли выставки казацкого оружия, казацкие забавы для всех желающих, мастер-классы мастеров народных ремесел, угощение медом и медовухой, чемпионат по поеданию вареников, выступление конного акробатического театра и пр.

Также в первый день фестиваля запланированы показ украинского кино, тематические беседы с режиссерами, продюсерами, сценаристами, широкая концертная программа с участием украинских групп и исполнителей. Официальное открытие фестиваля состоится 1 октября в 15:00, по этому случаю состоится пресс-конференция и пресс-тур для журналистов.