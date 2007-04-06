За поддержку коалиции донецкие платят 130 гривен в день

Донецкое областное отделение Союза молодежи регионов Украины (СМРУ) отправляет в Киев молодежь, желающую поддержать парламентскую коалицию, оплачивая суточное пребывание в столице в размере 130 грн.

Как сообщил один из студентов Донецкого Национального университета, пожелавший уехать в Киев, в отделении областной организации СМРУ ему предложили написать заявление о вступлении в организацию и проинструктировали о поездке. По его словам, "вечером надо выехать поездом в Киев, днем поучаствовать в митинге и перед отъездом назад получить 30 грн. компенсации за питание и 100 грн. командировочных".