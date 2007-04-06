Сейчас мы имеем ”результат того, о чем молчали два года”

Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады Украины V созыва является неконституционным и по ряду причин не может быть выполнен. Такую мысль поддержало большинство ведущих украинских юристов, которые вместе с председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ приняли участие в “круглом столе”, посвященном поиску путей выхода из конфликтной ситуации, возникшей в связи с указом о роспуске Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР Украины, в частности, директор Института законодательства Верховной Рады Украины Александр КОПЫЛЕНКО назвал аргументы, использованные Президентом Украины В.ЮЩЕНКО, «абсолютно надуманными» и осудил неправовые действия государственных служащих высокого ранга, которые поспешно поддержали этот Указ, напомнив им, что «каждый государственный служащий должен вести себя в рамках Конституции Украины».

В свою очередь А.МОРОЗ отметил, что, если руководствоваться положениями законодательства, то со времени издания отмеченного Указа правом быть зарегистрированными в Центральной избирательной комиссии на досрочные выборы могли воспользоваться «только две политические силы, которые предварительно знали об Указе». В то же время, по его словам, «физически не могли» зарегистрироваться другие политические силы, поскольку после издания президентского Указа ЦИК еще не собиралась на свое заседание.

Бывший народный депутат Александр ЗАДОРОЖНЫЙ заявил, что видит «реальные пути выхода из кризиса: либо выполнять неконституционный Указ, либо дождаться и выполнить решение Конституционного Суда Украины, либо дождаться, когда Президент свой Указ отзовет».

В свою очередь, бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины, народный депутат двух созывов Виктор МУСИЯКА отметил, что «пиковая ситуация, требует конкретных действий» и сказал, что придерживается мысли, что Конституционный Суд Украины должен принять решение о конституционности Указа Президента не более чем за три месяца. В подтверждение своей мысли он привел тот факт, что большинство политических сил с сегодняшнего дня имеет на представление избирательных списков и избирательную агитацию 54 дня, что противоречит действующему законодательству.

«Как превентивную меру» В.МУСИЯКА видит приостановку действия Указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады Украины до получения заключения Конституционного Суда Украины.

Бывший народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ назвала нынешнюю кризисную ситуацию вокруг Указа Президента «результатом того, что мы молчали два года». Она предложила создать Лигу защиты демократии и Конституции, зачитав соответствующее обращение. По мнению И.БОГОСЛОВСКОЙ, нужно «заставить Президента сесть за стол переговоров и отказаться от силового варианта развития событий».

Бывший председатель ЦИК Михаил РЯБЕЦ также назвал отмеченный Указ «абсолютно неконституционным», отметив, что «какие-либо действия могут совершаться только после заключения Конституционного Суда». При этом он отметил, что, руководствуясь действующим Законом о выборах, внеочередные выборы провести невозможно – «даже при наличии гипотетического заключения Конституционного Суда».

В завершение бывший народный депутат Украины Виталий ЖУРАВСКИЙ предложил подготовить обращение профессиональных юристов к общественности, поручив эту работу Институту законодательства Верховной Рады Украины.

Участники “круглого стола” поддержали это предложение. При этом политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ уточнил, что обращение должно содержать общественную экспертизу соответствующих решений и Президента и Верховной Рады Украины.