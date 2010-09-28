В Донецкой области после прививки умер 8-месячный младенец

В Донецкой области недавняя смерть 8-месячного младенца, совпавшая по времени с его вакцинацией, расследуется комиссией специалистов ГП «Центр иммунобиологических препаратов» Министерства здравоохранения Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

В сообщении отмечается, что в Пролетарском районе Донецка 21 сентября был зарегистрирован случай смерти ребенка в возрасте 8 месяцев. Клинический диагноз: острая кишечная инфекция, тяжелое течение, острый менингит, нейротоксикоз. Ребенок 16 сентября получил первую прививку вакциной Пентаксим (серия G2067).

По предварительным выводам комиссии в составе городских и областных специалистов органов здравоохранения и санэпидслужбы, этот летальный случай совпадает с прививкой вакциной Пентаксим по времени.

В облСЭС объяснили, что вакцина Пентаксим (серия G2067, производство Франция, “Санофи Пастер”, срок пригодности - до 31 мая 2012 года) предназначена для иммунизации против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, удерживает бесклеточный коклюшный компонент и инактивированный компонент против полиомиелита.

В Донецкую область препарат данной серии поступил от ГП «Укрвакцина» 20 августа в количестве 13,2 тысяч доз.

По оперативным данным, по состоянию на 27 сентября этим препаратом в области уже привиты 7902 ребенка. При этом зарегистрировано 90 местных (1,14%) и 82 общих обычных реакций (1,04%). Удельный вес послевакцинальных реакций значительно меньше предельно допустимых (от 5% до 30%).

Условия транспортировки и хранение вакцины в санэпидучреждениях и лечебно-профилактических учреждениях отвечали регламентированным требованиям, заверили эпидемиологи.

Нарушений процедуры вакцинации у ребенка не было выявлено. В день прививки ребенок был осмотрен участковым врачом, состояние здоровья было удовлетворительное, поэтому врач разрешил прививку. Мать ребенка была осведомлена о возможных реакциях и осложнениях после прививки, о чем есть соответствующая запись в медицинской документации.

Вакцина была введена внутримышечно в бедро одноразовым шприцем в условиях прививочного кабинета городской детской больницы. На протяжении 30 минут ребенок находился под медицинским надзором, признаков любых нарушений в состоянии его здоровья за это время выявлено не было.

В облСЭС констатировали, что с января по июль данный ребенок получил прививку против туберкулеза, вирусного гепатита В, полиомиелита, гемофильной инфекции разными вакцинными препаратами, реакции на их введение отсутствовали.

Окончательный вывод о причинах смерти ребенка будет сделан после завершения работы комиссии и получения результатов лабораторных исследований, подчеркнули в облСЭС.