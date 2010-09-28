В Киеве подожгли автомобиль адвоката Мельниченко

Адвокат майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧЕВ заявил об умышленном поджоге своего автомобиля.

Как сообщает газета «Сегодня», в субботу в Киеве около 13.00 у жилого дома по улице Героев Днепра загорелся автомобиль УАЗ «Патриот», принадлежащий П.СЫЧЕВУ.

Сам адвокат заявил, что машина вспыхнула в результате умышленного поджога, и прохожие видели неизвестного мужчину, быстро покидавшего место происшествия. «От огня пострадал моторный отсек, на место происшествия приехал наряд милиции, сотрудники осмотрели повреждения и уехали», – сказал М.СЫЧЕВ. На вопрос, подозревает ли адвокат кого-либо, он ответить затруднился, но сказал, что угрозы в его адрес поступали и раньше.

При этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не исключает, что таким образом – через адвоката – недруги предупреждают его, чтобы «не слишком много говорил».

«Я согласился выступить в суде по делу ПУКАЧА как свидетель, – напомнил он, – и кое для кого это выступление очень нежелательно. Поэтому сейчас могут запугивать и моего адвоката, и меня».

Пресс-офицер Оболонского райотдела Киева Виктория БЕЛОЗЕРЦЕВА подтвердила «Сегодня», что такой факт действительно имел место: «Сейчас пожарные проводят экспертизу, по ее результатам решим, будем ли возбуждать уголовное дело». Она также подтвердила, что очевидцы заметили подозрительного человека, который покидал место событий.

Газета также напомнила, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и П.СЫЧЕВА охраняют сотрудники подразделения«Альфа» Службы безопасности Украины.