"Уголь Украины" намерен открыть кредитные линии

Государственное предприятие «Уголь Украины» намерено открыть в АО «Дочерний банк Сбербанка России» кредитную линию в объеме до 300 млн. грн., в ПАО «Проминвестбанк» – до 160 млн. грн.

Об этом говорится в сообщениях госпредприятия, размещенных на официальном сайте Министерства экономики Украины.

Согласно сообщению, предприятие намерено отрыть линии на период с октября 2010 года по сентябрь 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября т.г. «Уголь Украины» объявил тендер по отбору банка для привлечения заемных средств в объеме 500 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства угольной промышленности.