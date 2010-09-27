В Житомире отметили Всемирный день туризма

В Житомире по случаю Всемирного дня туризма, который будет отмечаться завтра, 27 сентября, состоялась выставка-ярмарка «Житомирщина туристическая 2010».

Как передает корреспондент УНИАН, ее цель - популяризировать туристический потенциал Житомирской области, стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма, воспитание в молодежи патриотизма и любви к родной земле.

Свой туристический и рекреационный потенциалы представили районы и города Житомирской области. Кроме того, возможности отдыха житомирянам и гостям города продемонстрировали ведущие туристические предприятия области и Житомира.

На выставке работал «Городок мастеров», где посетителей развлекали лауреаты и известные исполнители бардовской песни.

Для молодежи были организованы приключенческие игры «Квест» и «Велоквест».

Также сегодня все музеи Житомира принимают посетителей бесплатно, обзорную экскурсию предложил Ботанический сад национального агроэкологического университета, по городу курсирует экскурсионный "Старый трамвайчик".