Янукович: городок гидростроителей стал жемчужиной Нижнего Днепра

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил жителей Новой Каховки Херсонской области и Антрацита Луганской области с днем города.

В размещенном на официальном сайте главы государства поздравлении жителям Новой Каховки В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «своим основанием Новая Каховка обязана строительству Каховской ГЭС, которая не только укрепила энергетическую мощность государства, но и благодаря созданию крупнейшего в Украине водохранилища обеспечила водой засушливые районы Херсона и Крыма».

«На месте, где царили Олешковские пески и бушевали степные суховеи, родилась прекрасная парковая зона, зазеленели деревья и сады. Архитектурные решения Новой Каховки поражают гармоническим сочетанием с живописной природой. В современных условиях городок мужественных гидростроителей стремительно развился в значительный промышленный, торговый, санаторно-курортный, лечебно-оздоровительный, спортивный и культурный центр Херсонской области, стал жемчужиной на берегах Нижнего Днепра», – подчеркнул Президент Украины.

В поздравлении по случаю 115-й годовщины со дня основания города Антрацит В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что ратные и трудовые подвиги, шахтерские рекорды антрацитовцев известны далеко за пределами Донбасса. «Сегодня Антрацит - это современный, перспективный город, который динамически развивается в третьем тысячелетии», - отмечается также в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал жителям Новой Каховки и Антрацита хорошего здоровья, мира и согласия, счастья и дальнейших достижений для блага Украины.